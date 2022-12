Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il noto imprenditore e tifoso della Juve Flavio Briatore ha parlato dell’inchiesta in cui si trovano i bianconeri.‘Quotare le squadre sul mercato borsistico è un grande errore, perché ora come ora nessuna squadra guadagna, è quindi come fregare gli investitori. Non so cosa sia successo alla Juve, però i processi sono già stati fatti tra giornali e intercettazioni pubblicate, la solita cosa che succede in Italia, si ammazzano prima che ci sia un giudizio’.