Flavio Briatore, a United for the United, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FC Inter News: "Quando uno vince, c’è sempre il sospetto. È una cosa incredibile. La Juve vince perché è più forte. Poi quest’anno non è detto: l’Inter ha comprato mezzo Real Madrid, per cui vediamo come succede. Rigori? Li danno, li prendono. Ora hanno anche il VAR, ma (gli arbitri, ndr) sbagliano più di prima. Il calcio è questo, la polemica fa parte del gioco. La Juventus è fortissima, abbiamo tre punti davanti all’Inter-Real e speriamo di tenerli fino alla fine".