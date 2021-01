Flavio Briatore è intervenuto negli studi del programma tv Tiki Taka per parlare del momento della Juventus: "In questa stagione non ho mai visto giocare bene la Juve, non corriamo e con Allegri correvamo. Non la riconosco più, ora devono ricomporsi e cambiare. Se a Ronaldo non dai la palla non puoi giudicarlo. La Juve passava la palla all'indietro, Ronaldo va ringraziato perché ci ha fatto vincere diverse partite. Non c'è un solo responsabile, non starei a fare processi. Per lo scudetto la lotta è ancora aperta, sia per la juve che per il Napoli che gioca molto bene".