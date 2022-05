Nel corso della trasmissione di Tiki Taka, il noto imprenditore e tifoso juventino, Flavio Briatore, ha parlato della stagione che si è appena conclusa, soffermandosi in maniera particolare sugli episodi arbitrali che hanno condizionato la sfide di campionato e Coppa Italia tra Juve ed Inter.



SUGLI EPISODI - 'Col VAR sembra che si sbagli di più rispetto a prima, spero che cambino delle regole o che facciano chiarezza perchè quest'anno ci sono stati più riscontri negativi che positivi. Mi girano ancora i coglioni per gli errori in Juventus-Inter, sia in campionato che in Coppa Italia'.



SU DYBALA - 'Mi dispiace aver perso Dybala che è un grande giocatore, senza di lui non sarà semplice'.