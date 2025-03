Briatore: 'La Juventus manda via chi vince. Allegri un leone, chi è rimasto un gattino'

AFP via Getty Images

Le parole

Flavio, noto imprenditore e tifoso della, ha espresso il suo disappunto sulla situazione della squadra attraverso un video pubblicato sul suo account Instagram. Con parole molto dirette, ha criticato le scelte dirigenziali degli ultimi anni, sottolineando come la Juve stia attraversando un momento difficile."Buongiorno cari juventini. Volevo solo parlare con voi un secondo, per vedere se siamo d’accordo o no. La Juve mi sembra che sia a un livello mai visto. Una squadra che con Allegri è finita terza e ha vinto la Coppa Italia che fa? Manda via la gente che vince. Via Allegri, via i 3 calciatori internazionali che avevamo. Come puoi fare a mandare via Szczesny e prendere Di Gregorio? Danilo lo abbiamo trattato male, eppure è stato una bandiera per noi. Cuadrado lo hanno mandato via e lo hanno anche criticato, i nostri tifosi. All’Atalanta sono bravi e lo hanno preso, noi lo abbiamo lasciato andare. Per lui è un lavoro, ci sta che trovi un’altra squadra", ha dichiarato Briatore, facendo riferimento a diverse scelte discutibili del club, tra cessioni e acquisti.

L’imprenditore ha poi puntato il dito contro la dirigenza e il progetto tecnico attuale: "Sono andati a Napoli a pescare Giuntoli. Anche lì avremmo dovuto pescare De Laurentiis, non Giuntoli. Calvo e Giuntoli hanno buttato via tutto quello che era passato. Ci ritroviamo con giocatori strapagati, salari altissimi, i giovani buoni li abbiam venduti tutti. Motta l’unica cosa che ha in comune con Mourinho è la lingua. Il Bologna anche senza Motta sta facendo bene. Giuntoli e Motta hanno contratti lunghissimi, non andiamo da nessuna parte con questo gruppo qui. I tifosi sono arrabbiati perché non c’è strategia, non c’è padrone. Datevi una mossa tutti quanti e cercate di ritornare a certi livelli. Manderei via tutti". Un duro attacco che riflette il malcontento crescente tra i tifosi bianconeri.E su Allegri: Allegri era un padrone, nel senso che aveva spalle larghe per gestire certe situazioni, ha saputo tenere la squadra anche nei momenti difficili. Sono amico di Max, è vero, ma sono anche il tipo che se devo muovergli delle critiche lo faccio senza problemi. Io ricostruirei partendo da lui. Allegri è un leone, questi qui sono dei gattini".