"La Juventus sta continuando a vincere dimostrando di stare meglio senza management". La battuta sarcastica porta la firma di uno dei più noti sostenitori bianconeri, Flavio, presente ieri a Firenze al Pitti Uomo, la rassegna di moda e abbigliamento maschili. Briatore è apparso fiducioso per quanto riguarda la corsa al titolo in cui a suo dire la squadra di Allegri può entrare a tutti gli effetti, specie se espugnerà venerdì il Maradona di Napoli: "La sfida con i partenopei s'annuncia decisiva e fondamentale, in caso di esito positivo la Juve potrebbe seriamente pensare allo scudetto". Lo riporta Tuttosport.