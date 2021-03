L'imprenditore Flavio Briatore è intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati dove, tra le altre cose, ha parlato dell'eliminazione dalla Champions League della Juventus: "La Juve l'altra sera anche avuto molta sfortuna, il Porto era nulla di che, la linea è sottile tra essere uno bravo e non bravo. Sicuro la Juve di quest'anno non è quella che siamo abituati a vedere con Max Allegri e Conte. Il centrocampo di ora è leggero, poi questo mistero su Dybala che è uno che ti risolve le partite. Ronaldo l'altra sera non ha toccato palla, quando hai 37 anni e corri con gente che ne ha 22 gli anni si sentono, anche se sei integro fisicamente. Pirlo non è un gran comunicatore, non è una persona che incita, i calciatori hanno bisogno di un leader. Questa Juve è costruita sul futuro, ma pensando al presente che è la Coppa".