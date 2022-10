Flavio, noto tifoso della, ha analizzato il momento della squadra bianconera ai microfoni di Calciomercato.it. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni: "Credo chequando è arrivato abbia scombussolato un po’ tutto [...]. E’ un momento triste per la, ma bisogna dire grazie adche esiste, che ha messo dei capitali importanti, e speriamo anche in una politica sui giovani, è inutile continuare a prendere gente di 35 anni, bisognerebbe pensare a rifondare senza correre dietro a qualcosa che non possiamo ottenere.? Io credo che quando le cose non vanno bene sia un po’ colpa di tutti, penso che sia un problema di tutti, dall’alto verso il basso, un team che non vince ha un problema generale, poi vogliamo sempre cercare il capro espiatorio. Abbiamoche non hanno mai giocato, non so neanche quale sia la vera formazione”.E sull'ipotesi di un rimpasto ai vertici: “Sono decisioni dell’azionista di maggioranza, non spetta ai tifosi. Intanto vediamo cosa succede con le indagini, però in questo momento la sede opportuna è ile la Juventus si difenderà. Il problema è che in Italia i processi si fanno anche con i giornalisti, secondo me è tutto sbagliato, non farei delle speculazioni adesso. Io alla Juventus? Nel calcio io ho già dato".