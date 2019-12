Flavio Briatore, tifoso della Juve, parla a Riyad a gazzetta.it della sfida di domani tra i bianconeri e la Lazio.



SULLA JUVE - "Se hai Ronaldo che va sulla luna e un Dybala molto più maturo, come fa a non piacerti? Nulla da rimproverare ad Allegri, ma il divertimento è il tridente di Sarri. Poi la Juve è stata anche fortunata. Dybala e Higuain dovevano partire e ora fanno la differenza. Ci manca Chiellini".



IL COLPO DI TESTA DI CR7 - "Ha preso l’ascensore. Ha scelto il piano, si è fermato per fare gol ed è tornato giù. Ho rivisto Pelé in testa a Burgnich e ho ripensato a Schumacher: vincenti unici. CR7 è lo Schumi del calcio. Segnerà la storia".



SU LOTITO - "Lo prendono in giro, ma ha creato un ottimo gruppo di lavoro, ha scelto un bravo allenatore, non ha venduto i migliori e fa risultati. Cosa vuoi dirgli? Complimenti".



IL FIGLIO MILANISTA - "Mi spiace che non abbia ancora festeggiato una grande vittoria. Quando la Juve ha giocato in Champions a Monaco, è entrato in campo con Dybala. Poi era terrorizzato: ‘Papà, dici che i miei amici mi hanno visto in tv con la maglia della Juve? Che figuraccia…’ Neanche Dybala e CR7 lo strappano al Diavolo".