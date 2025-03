Briatore: 'Follia, hanno distrutto la Juventus'

AFP via Getty Images

Le parole di Flavioattraverso il suo profilo Instagram:"Sono andati a Firenze e 3 a 0 per la Fiorentina. Non c’è più senso di appartenenza alla Juve di questi giocatori. In 9-10 mesi la nuova dirigenza ha distrutto la Vecchia Signora. Hanno comprato dei giocatori che sono dei flop. Vedevo degli articoli francesi dove Giuntoli dice che la Champions è possibile e avanti con Motta. Abbiamo comprato dei bidoni, abbiamo buttato via dei soldi.Non so se la proprietà interviene ma non possiamo vedere uno spettacolo del genere. Ci siamo sbagliati sull’allenatore e allora va cambiato, così come con il direttore. Non c’è proprio il senso della Juve, non c’è stata reazione anzi andiamo a giocare come all’oratorio. Irriconoscibile questa Juventus. L’hanno fatta su misura del Napoli. Bravo Napoli e De Laurentiis, bravo Conte e noi abbiamo Motta. Spero che la proprietà decida, non so più cosa dire, una follia".