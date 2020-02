Tifoso juventino ma non un grandissimo estimatore di Maurizio Sarri. E non fa niente per nasconderlo Flavio Briatore, che ai microfoni de La Zanzara su Radio24 ha detto: "Quando c'è un professore che non riesce a far capire alla gente cosa deve fare, succede questo. Il sarrismo nella Juve non può funzionare. Basta vedere Bonucci che rimprovera Matuidi, mi sembra che Sarri abbia perso il feeling con i giocatori. La Juve ha sempre giocato male e ha sempre vinto. E poi ha sempre avuto i gregari, adesso abbiamo tutti fenomeni, sono tutte star, ma le stelle devi servirle". Confronto col passato: "Sarri non è un uomo da Juve, non l'ho mai visto in questo senso. Al Napoli ha sempre giocato bene senza però mai vince niente. Preferivo Allegri o Guardiola, ma c'è Sarri: vediamo cosa succede. Mi dispiace che sia andato via Max, perché ha fatto un lavoro incredibile e pazienza se ha perso le finali, però c'è arrivato. Ora rischiamo di non vincere il campionato e di uscire dalla Champions. La partita di Lione? Uno scandalo. Quel primo tempo...".