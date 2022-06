Intervenuto ai microfoni di Rai Gr Parlamento, Flavio Briatore ha parlato degli ultimi temi legati alla Juve. Ecco il suo commento: "Con Dybala l’Inter fa un affare, meglio lui che Di Maria alla Juventus. Da tifoso bianconero mi è dispiaciuto veder partire Dybala, i nerazzurri si rinforzano molto e per me sono ancora favoriti per lo scudetto, anche se non tornasse Lukaku. Chi mi piacerebbe vedere alla Juve? Dybala. Abbiamo tanti giocatori con salari alti, la società deve sfoltire la rosa, ma non credo che la squadra sia messa male con Pogba in mezzo. E non dimentichiamoci che quest’anno Chiesa è stato a lungo fuori. Magari arrivasse anche Koulibaly in difesa. Allegri? Per me è l’allenatore giusto. A molti piace, ad altri noi, ma è un grande professionista, conosce il sistema ed è un tecnico solido".