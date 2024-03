Il noto imprenditore e tifoso della Juventus Flavioha parlato a La Politica nel Pallone su Rai Gr Parlamento. Le sue parole:"Allegri? Ognuno fa fuoco con la legna che ha. Non so se rimarrà alla Juventus, può darsi che resti o non resti. Io spero che rimanga perché è un gran professionista. Conte? Penso sia una minestra riscaldata. La Juventus è partita con l'obiettivo di essere tra le prime quattro e penso che ci riuscirà. Se paragoniamo i nostri giocatori all'Inter c'è poca storia. Quest'anno abbiamo fatto delle partite straordinarie, il 2-2 con l'Atalanta ci sta. Il campionato è un affare solo dell'Inter, penso sia una delle più forti di sempre, mentre la Juventus fa quello che deve fare finendo tra le prime 4. Non vedo tutta questa tragedia. Brava l'Inter che ha fatto un campionato incredibile. Cosa manca alla Juve? Il Marotta della situazione. Bisogna avere giocatori da Juventus, non abbiamo giocatori da Juventus".