Flavio Briatore, a Rai GR Parlamento, ha parlato così della penalizzazione della Juventus., quindi non mi sembra sia molto efficace (ride, ndr). Il fallo di mano c'era, si vede, ma non riesco mai a capire quando l'arbitro deve andare al VAR e quando no. Doveva muoversi e andare a vedere sullo schermo cosa era successo. Era facile fare 40-50 metri, se io sono l'arbitro l'arbitro la responsabilità è mia, non puoi scaricare tutto sul VAR. Non puoi dire: 'Ponzio Pilato, l'hanno detto loro e va bene così'. Credo che su questo non ci sia niente da dire. C'è però da dire che il fallo è stato fatto ad inizio primo tempo, l'Inter aveva il tempo di recuperare, ma ha giocato male. La Juventus meritava di vincere, poi il fallo di mano l'abbiamo visto tutti ed è impossibile che non l'abbia visto il VAR. Hanno 20 schermi, possono allargare le immagini e fanno ancora degli errori non solo con l'Inter, ma anche con noi o con altre squadre. Questo VAR deve essere messo a posto".