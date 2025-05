In campo nella notte dell'Heysel, Briaschi al BN: 'Non abbiamo festeggiato, i segnali c'erano tutti'

Bongarts/Getty Images

L'intervista a Massimo Briaschi

è uno dei 22 giocatori scesi in campo in quella tragica serata del 29 maggio 1985, quando in occasione della finale dell'allora Coppa di Campioni trpersero la vita 39 tifosi bianconeri. Tra pochi giorni saranno passati 40 anni da quella drammatica sera e abbiamo intervistato Briaschi. L'ex calciatore della Juventus, che ha passato tre anni a Torino dal 1984 al 1985, ci ha fatto entrare "dentro" la strage dell'Heysel, come l'ha definita Andrea Lorentini, presidente dell’Associazione fra familiari delle vittime dell’Heysel. Il racconto di chi ha vissuto in prima persona quel 29 maggio 1985."L'immagine che torna in mente è quella dei tifosi che abbiamo incontrato quando la partita non iniziava mai, siamo usciti sotto la curva Z per andare a parlare con i tifosi, per capire cos'era successo, la prima immagine è quella"."La percezione era che fosse successo qualcosa ma non di quello che realmente poi è accaduto, lì passava della gente, nello spogliatoio, nei corridoi, dicevano 'si stanno menando, poi c'è un morto, due, è caduto un muro', notizie così, non si sapeva bene di preciso se realmente era successo quello che c'è stato, erano tutte notizie frammentarie"."Quando siamo arrivati in Hotel, nel viaggio dallo stadio all'Hotel ci hanno informato di quello che è successo"."Non abbiamo festeggiato, abbiamo portato la Coppa sotto la tribuna, invitati dal nostro Presidente federale. In accordo con la gendarmeria ci hanno invitato ad andare fuori per tenere calma la gente, perché se per caso gli altri tifosi invadevano il campo e andavano dall'altra parte veniva davvero una cosa assurda, questo è stato"."Assolutamente si, però fastidio fino ad un certo punto perché poi davanti ad una cosa così passa tutto in secondo piano, giornalisti che scrivevano cose stupide, che non erano vere e quindi secondo me era giusto dargli il tempo che meritavano"."La percezione c'era stata al mattino eccome, al mattino della partita siamo andati a fare un giro con il pulmann per fare una passeggiata in centro, ci siamo fermati in una piazza, erano le 10 e mezza, una piazza piena di bar e di gente. C'erano i bar presi d'assalto da questi signori ubriachi, con le casse di birra sui tavolini. Immaginiamoci come sono arrivati alla sera allo stadio, i segnali c'erano tutti"."Il fatto di aver fatto una finale di Coppa dei Campioni in uno stadio come quello...un'organizzazione vergognosa, nel periodo degli hooligans, era proprio il periodo di questi delinquenti"."Quando entri in campo, nella partita più importante che un calciatore possa giocare, non hai il tempo di pensare ad altre cose anche se poi si sono rivelate di una gravità incredibile ma noi in quel momento non sapevamo l'entità della tragedia"."Me la sento mia perché abbiamo fatto un girone di qualificazione importantissimo per arrivare a disputare quella partita. Non me la sento mia per quei 39 calciatori, perché loro erano venuti per giocare al nostro fianco che non ci sono più".