A TMW, parla Mauro Bressan, ex Fiorentina: "La partenza di Vlahovic è stata pesante ma Piatek sta facendo un buon lavoro e la sicurezza resta Italiano: c'è nella squadra l'idea del tecnico, la Fiorentina ha creato gioco anche con l'Atalanta, ha subìto ma non ha mollato, ha cercato di comandare la partita. E' stata anche fortunata ma viene premiato il coraggio dato da Italiano alla squadra: i giocatori vanno in campo fiduciosi, possono anche sbagliare ma cercano di giocare la partita. Tornando a Piatek ovviamente non è Vlahovic ma potrà dare un gran mano, giovedì ha fatto anche molte sponde: è fortunato ad entrare in una Fiorentina che gioca all'attacco, avrà tante occasioni e dovrà esser bravo lui a segnare".