Gigi Delneri non è stato un allenatore molto fortunato alla Juventus, dove arrivò 7° nella stagione 2010-2011, prima di lasciar spazio ad Antonio Conte e alla rinascita bianconera. Non è stato fortunato neppure al Brescia, dato che è stato già esonerato dal presidente Cellino dopo appena due giornate di campionato (pareggio con l'Ascoli e ko col Cittadella). Chi lo sostituirà? Lo comunica direttamente il club lombardo: "Brescia Calcio comunica di aver affidato il ruolo di tecnico della Prima Squadra a Diego Lopez. L’allenatore uruguaiano avrà come vice Michele Fini".