Il Brescia comunica di aver sollevato Eugenio Corini dall'incarico di allenatore della prima squadra, poi affidata a Diego Lopez. Il tecnico uruguaiano (ex Cagliari, Bologna e Palermo) è reduce da un'esperienza in patria sulla panchina del Penarol. Sarà affiancato dal vice Michele Fini e dal preparatore atletico Francesco Bertini.



Per il club del presidente Massimo Cellino si tratta del terzo cambio di tecnico in questa stagione: Corini era già stato esonerato lo scorso 3 novembre e poi richiamato in panchina tre partite dopo al posto di Fabio Grosso.