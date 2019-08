Il Brescia si avvicina a Claudio Marchisio. Il Principino è uno tra gli svincolati di lusso di questo mercato estivo, dopo che ha lasciato lo Zenit San Pietroburgo lo scorso 1 luglio. A quasi un anno dall'addio alla Juventus, il 18 agosto di un anno fa, Marchisio sembra pronto a tornare in Italia e, secondo quanto riportato da Il Corriere di Brescia, avrebbe già un principio di accordo per un contratto biennale tra le Rondinelle. Per la prima volta da avversario dei bianconeri.