Massimo Cellino, presidente del Brescia non molla la presa sul talentuoso centrocampista Sandro Tonali. Anzi, Cellino non lascia, ma raddoppia e spara alto chiedendo almeno 55 milioni di euro per iniziare la trattative per portarlo via da Brescia. Una cifra molto alta, per un giocatore su cui però hanno messo gli occhi molto top club.Non solo Inter e Juventus sulle tracce di Sandro Tonali. Anche l'Atlético Madrid a sorpresa si è inserito per avere il centrocampista del Brescia a giugno, molto apprezzato personalmente da Simeone.