Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Brescia di Massimo Cellino sta provando a mettere in cassaforte la salvezza già dal mercato. Nulla si può già scrivere ad agosto, ma dopo il colpo Balotelli prossimo solo all'annuncio, le rondinelle stanno pensando ad un altro acquisto di rilievo per una neopromossa: Claudio Marchisio, svincolato dallo Zenit, sarebbe il tassello perfetto per il centrocampo bresciano. La richiesta del giocatore, 2,5-3 milioni di euro, non sarà però possibile ammortizzarla come per Balotelli: il Principino ha infatti militato solo un anno all'estero e non rientra così nei parametri del Decreto Crescita che facilita la tassazione per i rientri dei lavoratori italiani.