Il tecnico del Brescia Diego Lopez in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter: "Ci può capitare l'Inter o la Juve, per noi è uguale: dobbiamo fare risultato. Ho visto la partita del Tardini. Il Parma ha fatto una bella gara con l'Inter, ma hanno altre caratteristiche rispetto a noi. Non penso che faremo la stessa partita. Cercheremo di fare dire la nostra, cercando di dare intensità. Tonali poco in forma? Sono quattro mesi che non gioca. Un po' come Torregrossa, non è semplice tornare da un infortunio come prima. Bisogna avere tempo per tornare al meglio e molte volte il tempo non c'è".



INTER - "Sulla carta è una partita proibitiva, ma quello che conta è la testa. Sappiamo che loro sono una grande squadra, che sta facendo risultati. Pensiamo a noi, siamo convinti di andare a Milano e fare una buona gara. Ci può capitare l'Inter o la Juve, per noi è uguale: dobbiamo fare risultato. Ci deve essere convinzione. Ai ragazzi ho cercato di trasmettere la voglia. Mi sta piacendo il lavoro dagli esterni, nel finale col Genoa eravamo tre o quattro dentro l'area".