Riparte, la Serie A. E lo fa con chi ha alzato al cielo l'ultimo trofeo del 2019, la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, terzi in classifica, reduci da 8 vittorie consecutive in campionato, e che non conoscono la parola sconfitta dal 25 settembre, hanno affrontato il Brescia di Eugenio Corini, terzultimo e con un punto nelle ultime 2 gare: Immobile firma il 2-1 finale al 90esimo, rispondendo con una doppietta alla rete iniziale di Balotelli. -3 dalla vetta, per Simone Inzaghi.