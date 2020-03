Mezza Europa ha gli occhi a cuoricino quando si parla di Sandro Tonali: classe 2000, centrocampista del Brescia e ormai anche della Nazionale di Roberto Mancini, impatto pazzesco al primo anno di Serie A nel quale è diventato un punto di riferimento per i compagni in mezzo al campo. Grandi prestazioni soprattutto contro le big, che hanno messo un po' tutte le squadre su di lui. Italiane ma anche europee, con tanti club tra i quali Atletico Madrid e Manchester City che sono venute a vederlo più di una volta da vicino. In pole per Tonali però c'è la Juventus secondo Tuttosport, che quando si parla di giovani è sempre attenta e vuole superare la concorrenza per il gioiellino del Brescia.