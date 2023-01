Gara decisiva quella della Juventus Women al centro sportivo Rigamonti contro il Brescia per il proseguo del cammino in Coppa Italia. Le bianconere trionfano con le firme di Elisa Pfattner, Linda Sembrant, Cristiana Girelli e Lisa Boattin. Queste le nostre pagelle:Seconda apparizione in bianconero. Primo tempo senza grandi brividi. In occasione della rete delle leonesse forse poteva fare di più.Prima rete in bianconero nel primo tempo per la giovane. Nel primo tempo è sempre nel vivo del gioco, una grande gara coronata dal gol. Dal 75'S.V.Ritorna da ex a Brescia, dove è cresciuta. Schierata da difensore centrale per un tempo, è una leader con la fascia da capitano. Gara sicura, tranquilla. Dal 46'5,5 non impeccabile su Merli L. in occasione della rete delle lombarde.Un primo tempo preciso, con Rosucci al suo fianco. Poi in occasione della rete di Merli L. non è impeccabile, si fa sorprendere in velocità. Con il suo colpo di testa riporta in vantaggio la Juve. Dal 75'S.V.Si fa rubare il pallone da Fracaros da cui parte la rete del Brescia. Parte bene con una conclusione deviata, poi si spegne. Proprio quando sembra diminuire, dal suo mancino parte un cross perfetto sulla testa di Linda Sembrant per il nuovo vantaggio bianconero. Al minuto 90 con il mancino incanta tutti mettendo il pallone sotto la traversa per il 4-1 definitivo. Sontuosa.Una grande occasione sui suoi piedi nel primo tempo ma controlla male. Nel secondo tempo sembra essere uscita dalla gara. Si risparmia.Smista e recupera molti palloni. Detta i tempi di gioco. Molti contrasti vinti.Un primo tempo su alti livelli, spende molto e vede bene il gioco. Nella ripresa, forse complice la stanchezza, si spegne. Dal 67'6,5 ci prova, una gran conclusione di poco al lato. Suo l'assist per Girelli.Mai in gara. Tocca pochi palloni e spesso si fa sorprendere dalla difesa del Brescia. Una brutta prestazione.La tensione, quella di chi per la prima volta tornava nella sua vecchia casa da avversaria, a volte, gioca brutti scherzi. Questo è quello accaduto oggi a Cristiana Girelli. Pochi palloni toccati e poco nel vivo del gioco, ma quando le arriva un pallone con i giri contati sulla testa segna chiudendo i conti. Non esulta l'ex Brescia.Ci prova. Nel primo tempo pericolosa insieme a Pfattner sulla corsia di destra, nel secondo tempo meno nel vivo. Dal 67'6 qualche guizzo, subito pericolosa con un colpo di testa.Vittoria con un pizzico di fatica. Grande intuizione quella di schierare Pfattner da terzino destro.