La Juve torna momentaneamente in testa alla classifica grazie alla vittoria per 2-1 sul Brescia. I bianconeri vincono ancora in rimonta grazie all'autorete di Chancellor e al gol di Miralem Pjanic, uno dei migliori in campo al Rigamonti. Nelle pagelle del post-gara, Ilbianconero.com ha dato voti molto alti sia a lui che Ramsey, Bonucci e Paulo Dybala, finalmente convincente anche se ancora a secco. Nelle pagelle dei quotidiani l'argentino divide: si va dal 7 di Gazzetta e Corriere dello Sport al 6 del Corriere della Sera. Promosso da tutti Ramsey mentre Szczesny, Higuain e Rabiot sono i bocciati della serata di ieri.