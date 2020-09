In casa Juventus non si guarda solo al mercato in entrata ed in uscita della prima squadra di Andrea Pirlo, ma anche a quello dell’Under 23. Occhi puntati su Gianluca Frabotta, terzino sinistro della squadra di Zauli, su cui è piombato il Brescia. Come riporta Tuttosport, sarebbe il classe ’99 il rinforzo ideale individuato dalla dirigenza delle Rondinelle, ma la Juve tratta solo per un eventuale prestito secco, visto che i bianconeri non hanno mai preso in considerazione di privarsi permanentemente di Frabotta.