Si torna già in campo. Domani, martedì 24 settembre, la Juve di Maurizio Sarri sfida il Brescia allo stadio Rigamonti. Un appuntamento importante per la squadra bianconera che vuole restare incollata all'Inter. Per questo, secondo quanto riporta Tuttosport, Sarri potrebbe far ripartire dall'inizio De Ligt, Pjanic e Khedira che sono invece partiti dalla panchina contro il Verona. A centrocampo occhio a Rabiot che potrebbe far rifiatare Blaise Matuidi anche se in questo momento Sarri considera il francese uno dei pochi intoccabili.