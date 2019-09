Ancora panchina per Adrien Rabiot. Secondo quanto filtra dallo spogliatoio bianconero, Maurizio Sarri ha deciso di lanciare dal primo minuto il centrocampista francese. A Brescia partirà dal primo assieme a Pjanic e Khedira. Rabiot ha giocato solo 27 minuti fino a questo punto della stagione, è entrato in campo soltanto a Parma. Poi tre panchine in Serie A e una in Champions League.