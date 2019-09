Maurizio Sarri è soddisfatto della vittoria contro il Brescia, la seconda in rimonta nel giro di tre giorni dopo quella contro il Verona: "Siamo migliorati molto nel palleggio - ha detto l'allenatore bianconero ai microfoni di Dazn - abbiamo controllato meglio la partita e creato più occasioni. Dobbiamo migliorare in difesa, ma non è un modulo semplice per chi gioca dietro. 4-3-3 o 4-3-1-2? Bisogna essere pronti a tutte e due le soluzioni, abbiamo problemi con gli esterni offensivi e tanti centrocampisti centrali bravi ad attaccare. Mi sembra sia logico sfruttare le risorse che abbiamo in questo momento, poi in futuro vedremo chi starà meglio.



I SINGOLI - "Appena abbiamo preso gol stavo pensando di inserire Cuadrado nel secondo tempo, poi l'infortunio di Danilo ha accelerato le cose. Juan ha fatto una buona partita, sta bene e ci sta dando una mano importante. Dybala? Ha fatto una buona partita anche in fase difensiva, benissimo negli scambi in velocità con Ramsey. E' uscito acciaccato, speriamo di recuperarlo per la prossima partita".