La Juve nel pomeriggio è partita alla volta di Brescia, dove domani sera alle 21, nel primo turno infrasettimanale del campionato, affronterà allo Stadio Rigamonti la formazione allenata da Eugenio Corini. Maurizio Sarri dovrà rinunciare a Cristiano Ronaldo, non convocato e alle prese con un fastidio all'adduttore. Per il resto in difesa si dovrebbe rivedere dal 1' De Ligt, così come tra i pali tornerà Szczesny. Anche Khedira punta una maglia da titolare, mentre in attacco il tridente dovrebbe essere composto da Dybala, Bernardeschi e Higuain, ma attenzione a Cuadrado. Nel Brescia torna in campo dopo la squalifica (rimediata in Ligue 1) Mario Balotelli, al debutto ufficiale con la squadra della sua città.



DOVE VEDERLA IN TV - Brescia-Juventus sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn alle 21 di martedì 24 settembre.



PROBABILI FORMAZIONI -



Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma



Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Dybala.