La giornata di oggi in casa Juventus è stata utile anche per fare esperimenti in vista della gara di domani contro il Brescia. L'assenza in contemporanea di Douglas Costa e Cristiano Ronaldo offre a Sarri la possibilità di schierare un tridente completamente inedito, con Dybala e Higuain che dovrebbero partire dal 1' e, ad affiancarli, potrebbe esserci Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, infatti, è stato provato nella posizione di ala sinistra e potrebbe proprio in quella zona del campo fare il suo debutto ufficiale in maglia Juve da titolare, dopo i minuti di Champions contro l'Atletico.