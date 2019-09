Non basta vincere. Lavuole conquistare i tre punti al Rigamonti ma anche mostrare una prova convincente ai suoi tifosi e mandare un messaggio alle squadre rivali. Non c'èrimasto a casa ( QUI il motivo),punta sulla coppia argentina formata da Gonzaloe Paulo. In difesa torna titolare, in regia c'èdebutto dal primo minuto perpreferito a- Dall'altra parte c'è unche cerca il colpaccio per dare continuità alla vittoria di Udine di tre giorni fa. Parte subito titolare Mario, che scontata la squalifica è pronto al debutto con la nuova maglia. Tra gli osservati speciali il classe 2000 Sandro, uno dei migliori giovani italiani.: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Balotelli. All.: Corini.: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Higuain. All.: Sarri.