La Juve vince, ancora una volta, in rimonta. E' 2-1 come contro il Verona, ma questa volta sul campo di un volenteroso Brescia. Brilla Dybala, con Ramsey e Pjanic; delude in parte Rabiot, pur non risultando il peggiore in campo. Qui tutti i nostri voti:

SZCZESNY 6 - Un errore grave, una parata bella. Poi nient'altro. Pesa, nonostante la vittoria finale, la goffa smanacciata iniziale che costringe la Juve a inseguire. Bene su Balotelli, ottimo su Romulo a 10' dalla fine: così si riscatta.



DANILO - s.v. (dal 21' CUADRADO 6 - E' arrivato in Italia come terzino e sta dimostrando di essere la miglior alternativa per la Juve. Parola chiave, a sorpresa: continuità)



BONUCCI 7 - E' tornato leader. Un anno o quasi di nuovo 'apprendistato' nella Juve, poi il ritorno ad alti livelli. Senza Chiellini è attento, responsabile e non cade in sbavature. Contiene Balotelli alla perfezione.



DE LIGT 6 - Sta prendendo ritmo e condizione, così crescono anche le prestazioni. Il motore sta ingranando.



ALEX SANDRO 5 - In fase di spinta non c'è quasi mai e quando prende palla torna indietro, o al massimo va in orizzontale. Errore da matita blu sul gol, ma non è il solo ad aver sbagliato in quel frangente.



KHEDIRA 6 - Dà quantità più che qualità. Tempi di inserimento ottimi, troppo leggero nei molti contrasti.



PJANIC 7 - Gli spazi stretti lo costringono ad abbassare spesso la sua posizione, ma con il gioco di prima ritrova ossigeno e trame. Il gol è una bellezza.



RABIOT 5.5 - Fatica tanto nei primi 45'. In ritardo sul gol del Brescia, male negli appoggi e nelle idee. La mente offuscata si rischiara una volta che si allenta il pressing avversario. Lì esce la qualità, preziosa.



RAMSEY 7 - Lui e Dybala, i migliori del primo tempo e della gara. Bravo tra le linee, dà qualità, intelligenza e gestione. Gioca con e per i compagni, quasi sempre di prima. Le sue statistiche parlano chiaro: tocchi 62, passaggi 51 con il 96.1% di precisione. (dal 70' BERNARDESCHI 6 - Due soluzioni, belle e decise, con cui sfiora il gol. Poi torna quello dell'ultimo periodo: indeciso e perciò inefficace)



DYBALA 7.5 - Semplicemente il migliore in campo. Non c'è il suo nome sul tabellino, ma è come se avesse segnato una doppietta. Questo è il Dybala che tutti vogliono, questo è il numero 10 che non dovrebbe mai restare fuori dal campo. (dal 80' MATUIDI 6 - Dieci minuti in cui è ovunque.)



HIGUAIN 6 - Sufficienza per la manovra e la conoscenza del gioco di Sarri, che consente alla squadra di andare spesso in porta. Male in quella che è la specialità della casa: il gol. Due errori pesanti.



ALL. SARRI 6 - La Juve vince e gioca. A tratti benissimo. C'è un problema però: non può andare sempre sotto, ne soffrire sempre negli ultimi minuti di partita. Il gioco si vede, il resto è da rivedere.