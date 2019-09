Brescia e Juve scendono in campo alle 9 allo stadio Rigamonti. I bianconeri cercano la vittoria per balzare momentaneamente in testa alla classifica. Intanto arrivano le prime immagini da Brescia, a fornirle è l'account Twitter della Juventus che riprende le maglie dei calciatori dentro lo spogliatoio del Rigamonti.Ormai è quasi tutto pronto per il calcio d'inizio. Bisogna solo attendere le 9, poi si farà sul serio.