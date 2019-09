Segui la moviola di Brescia-Juventus in diretta. Arbitra l'incontro il signor Pasqua di Tivoli. Assistenti Bindoni e Santoro, quarto uomo Marini e al VAR Giacomelli; AVAR Galetto.



Moviola Brescia-Juventus



79' - Tensione in campo. Scontro Cuadrado-Balotelli, c'è un po' di parapiglia in campo con Khedira che va a muso duro con Tonali dicendogli di stare zitto. Pasqua ammonisce Cistana per un fallo e cerca di ristabilire la calma in campo.



62' - Bonucci è l'uomo più avanzato della Juve sulla conclusione di Pjanic ma un difensore del Brescia lo tiene in gioco. Gol buono della Juve.



60' - Punizione per la Juve: fallo di Romulo su Dybala. Giusta la scelta di Pasqua. I bianconeri passano in vantaggio sugli sviluppi del calcio piazzato. 39' - Regolare anche il pareggio della Juventus con Joronen che esce male respinge sulla schiena di Chancellor che insacca nella sua porta.



6 -' Giallo giusto a Khedira per una trattenuta con fallo su Balotelli



4' - Tutto regolare sul gol di Donnarumma, l'attaccante parte in posizione regolare e poi sfodera un destro su cui Szczesny è imperfetto.