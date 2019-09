Ancora insulti razzisti in Serie A. Dopo i casi Lukaku e Dalbert anche Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, è finito nel mirino dei razzisti. Come riporta Il Corriere dello Sport, alcuni tifosi del Brescia avrebbero urlato a Mire "Zingaro di m..." a cui il centrocampista avrebbe risposto con un esultanza polemica. Proprio ieri il presidente della Fifa Infantino aveva parlato del problema razzismo nei nostri stadi: "Dobbiamo preoccuparci. Il razzismo è un problema in Italia, come in altre parti del mondo. Dovrebbe essere un Paese moderno, civile, educato e invece… Penso che ci si stia muovendo in una direzione sbagliata, ma non bisogna mai generalizzare. Sappiamo bene che si parla di un gruppo di idioti, però bisogna lottare e condannare questi atteggiamenti".