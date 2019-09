La Juventus ha raccontato l'azione decisiva nella vittoria in rimonta di ieri sera contro il Brescia tramite il proprio sito ufficiale:



"La Juventus conquista 3 punti importanti su un campo difficile contro il Brescia. Vittoria in rimonta come contro il Verona. Senza CR7, Sarri gioca con un 4 3 1 2 con il gallese Ramsey alle spalle di Dybala ed Higuain.



Il gol del pareggio nasce da un’azione di calcio d’angolo. I bianconeri riescono ad ottenere la battuta dal corner al termine di una fitta trama di passaggi in cui l’abilità di scambiare nello stretto spesso con tocchi di prima mette in difficoltà la retroguardia dei padroni di casa.



Prima sull’asse Khedira, Dybala, Ramsey e Higuain la Juventus combina in velocità e giunge al limite, ma il Pipita viene fermato proprio all’ingresso dell’area di rigore.



La Juventus è alta e Cuadrado riesce immediatamente a recuperare la sfera per imbastire una nuova azione d’attacco.



Dybala riceve sulla trequarti e mentre punta, palla al piede, l’area di rigore, nei sedici metri bresciani ci sono Khedira, Higuain e Ramsey pronti a ricevere un cross o a giocare di sponda. Dybala cerca la triangolazione con Khedira e giunge sul fondo, in area, per il cross. La palla deviata finisce in calcio d’angolo.



Dalla battuta del corner scaturirà la rete del pareggio bianconero".