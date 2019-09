Dopo appena 17' di Brescia-Juventus il terzino brasiliano Danilo è costretto a uscire per un problema al flessore della coscia sinistra. Al suo posto entra Juan Cuadrado, con la squadra di Sarri che rimane in campo con il 4-3-1-2. Dopo la panchina contro il Parma nella prima di campionato, l'ex Manchester City è sempre stato schierato titolare da Sarri, anche per l'infortunio a De Sciglio.