Si terrà oggi, lunedì 23 settembre alle ore 13.30, la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Brescia-Juventus, quinto impegno di campionato per i bianconeri. Ilbianconero.com seguirà la partita in diretta con la classica diretta testuale dall'Allianz Stadium. La diretta video è disponibile su Juventus TV. Appuntamento quindi alle 13.30 per la parole del tecnico bianconero che introdurrà il prossimo impegno in campionato della Juventus.