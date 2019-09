Mancano ormai pochi minuti all'inizio di Brescia-Juventus. Ai microfoni di Dazn l'ex centrocampista bianconero Mauro Camoranesi ha spiegato che partita potrebbe essere: "L'approccio alla partita è fondamentale. Dopo il pareggio contro l'Atletico Madrid in Champions forse è calata un po' di tensione, e se si sbaglia l'approccio si va in difficoltà come è successo alla squadra di Sarri contro il Verona. Ma credo che i bianconeri possono sbagliare a interpretare una partita, ma difficilmente succederà una seconda volta. Dybala trova meno continuità di quella che si immaginava, ora sta riptrovando la migliore condizione, ma il Brescia deve stare attento a La Joya".