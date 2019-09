Tra gli ospiti d'eccezioni al Rigamonti per vederec'è anche il ct della Nazionale Roberto. Vuole da vedere da vicino l'esordio con la nuova maglia del suo pupillo Mario QUI le formazioni ufficiali), ma non solo: tra gli osservati speciali del commisarrio tecnico c'è anche Sandro, il gioiellino classe 2000 che potrebbe presto essere convocato in Azzurro. Su Tonali, saranno, saranno puntati anche gli occhi del ds bianconero Fabio Paratici, che sta seguendo da tempo il centrocampista ( QUI i dettagli)