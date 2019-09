A pochi minuti dal fischio d'inizio di Brescia-Juventus, il terzino bianconero Alex Sandro ha parlato ai microfoni di Juventus TV: "Ci aspettiamo una gara difficile, ma abbiamo allenato bene in allenamento e siamo pronti". Il brasiliano ha poi aggiunto a Dazn: "Con Cristiano o senza Cristiano giochiamo sempre per vincere per fortuna ci sono anche gli altri".