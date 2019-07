Il Brescia neopromosso in Serie A sta iniziando a muoversi sul mercato. Tra sogni e realtà, secondo l'edizione odierna di Tuttoport, Massimo Cellino avrebbe individuato in Moise Kean il rinforzo giusto per puntare alla permanenza nel massimo campionato. L'ipotesi potrebbe concretizzarsi qualora la Juventus decidesse di mandare in prestito in Italia il ragazzo: in questo caso, le rondinelle potrebbero essere la destinazione giusta.