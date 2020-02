Dario Hubner, ex attaccante tra le altre del Brescia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport a pochi giorni dalla sfida tra le Rondinelle e la Juve: "Fu una bellissima serata. Entrambi i gol furono bellissimi. Ma direi che è un bel ricordo: era Coppa Italia, neanche ci puntavamo. E invece... li abbiamo messi in torta. Una soddisfazione. Spettacolare".



SUL BRESCIA - "Salvezza? È durissima. Bisognava battere l’Udinese, invece è finita pari. Un’occasione persa. Conosco Lopez, è un buon allenatore, ha carattere, mi piace. Toccherà ai più esperti, a Dessena, a Romulo, compattare il gruppo. Si può fare, ma i punti persi con l’Udinese vanno ripresi altrove. Giocare contro la Juventus è facile, non hai niente da perdere. Anche la Juve si può battere. Giusto crederci e provarci, senza paura".