Formazione blindata per il Brescia, con il tecnico Eugenio Corini che non si lascia scappare nemmeno un'indiscrezione. All'alba del match di stasera, Il Corriere dello Sport prova a ricostruire parte dell'undici che l'allenatore bresciano potrà mettere in campo: in attacco salgono le quotazioni di Balotelli dal primo minuto, che dovrebbe fare coppia con Donnarumma, mentre è improbabile il tandem tra l'ex Marsiglia e Torregrossa (infortunato). Resta invece centrale - e certo - insieme a Spalek per supportare la manovra delle due punte, dopo il gol decisivo nell'ultima giornata.