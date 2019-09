Follie per la Juventus. Come riporta Tuttosport, a Brescia sta crescendo l'attesa per vedere Cristiano Ronaldo e Co. contro le Rondinelle che, tra l'altro, avranno anche a disposizione Mario Balotelli che ha finalmente scontato la squalifica di quattro giornate, lascito della sua esperienza in Francia. Dopo la vittoria di Udine c'è chi ha iniziato a fare la fila per il biglietto di Brescia-Juve dalle quattro di mattina. Da questa mattina alle 9 sono a disposizione gli ultimi tagliandi per la gradinata. Domani i 19.000 posti del Rigamonti saranno tutti esauriti.