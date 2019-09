L'allenatore del Brescia Eugenio Corini ha parlanto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli: "Siamo stati sfortunati come ci era già successo nella gara con la Juve. Sono due squadre straordinarie, ma i bianconeri hanno qualcosa in più. Tonali? E' un giocatore completo che fa sia la fase difensiva che offensiva. Arriverà sicuramente ad alti livelli".