Una vittoria per rialzarsi. Il Brescia di Corini conquista i tre punti dopo due sconfitte consecutive grazie al gol di Romulo a Udine. L'allenatore biancazzurro ha parlato a Sky Sport nel post partita tra la vittoria con l'Udinese e la prossima gara con la Juventus martedì sera: "Se Balotelli sarà a disposizione, potremo vederlo in campo contro la Juve. Aspetto la rifinitura per valutare la situazione. Tonali come me? No, è molto più forte. Sandro ha grandi margini di crescita, è un giocatore da top club".