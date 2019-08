Sembra un ritorno, ma in realtà non lo è. Mario Balotelli ha da sempre legato il suo nome alla città di Brescia, ma non è mai stato tesserato per le Rondinelle. Ciò però non toglie che la scelta nostalgica dell'ex attaccante dell'Inter abbia un retrogusto nostalgico: Balotelli ritorna a casa, per provare a rilanciare la propria carriera. Come riporta Sky Sport, infatti, la trattativa sembra essere solo che in fase di chiusura.